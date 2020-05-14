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AFYONKARAHİSAR Biçerdöverler hasada hazır

Biçerdöverler hasada hazırAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde biçerdöverler bakımları yapılarak hasada hazırlandı.

AFYONKARAHİSAR Biçerdöverler hasada hazır
14.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:43

Biçerdöverler hasada hazır

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde biçerdöverler bakımları yapılarak hasada hazırlandı.

İlçede bulunan 200'e yakın biçerdöverin bir kısmı hasat için Akdeniz ve Ege bölgesindeki ovalara giderken bir kısmı da birkaç gün içerisinde yola çıkacak.

Sandıklı'da bulunan 200'e yakın biçerdöverin tamirat ve bakımları yaklaşık 1 ay süren bir çalışmayla Sandıklı Sanayi Sitesi'ndeki teknik servisler tarafından tamamlandı. Bazı biçerdöverciler Akdeniz ve Ege ovalarında arpa ve buğday hasadı için yola çıkarken, diğerlerinin de birkaç gün içerisinde yola koyulması bekleniyor. 20 Mayıs gibi hasada başlayacak biçerdöverler ağustos ayı ortalarında Akdeniz ve Ege ovalarında hasadı tamamlayıp, ilçeye dönmeleri, son hasatlarını da Sandıklı, Isparta ve Burdur'da yapmaları bekleniyor. Ağustos ayında arpa ve buğday hasadını tamamlayacak biçerdöverlerin mısır hasadıyla sezonu kapatması planlanıyor.

'HEPİMİZ HAZIR VAZİYETTEYİZ'

Biçerdöver sahiplerinden Mustafa Coşar, "Biçerdöverlerimizin bakımını yetkili servislerimizde yaptırdık. Şoförlerimiz, operatör arkadaşlarımız, yağcılar şu anda hepsi hazır vaziyette. Akdeniz ve Ege bölgeleri Antalya, Aydın, Kuşadası, Söke ve Manisa ovasına dağılmaktadır. Bu serüven mayıs ayının 15'inde başlayıp, 8'inci ayın 15'inde bitiyor. Buralarda arpa ve buğday hasadı yapıyoruz. 9'uncu ayda da mısır hasadı yapıyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ ALDIK'

Biçerdöver sahibi Coşar, "Koronavirüsle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gerekli izin ve belgelerimizi aldık. Operatör arkadaşlarımızın sosyal sigortasını yaptık. Çalışanlarımız hakkında bilgi verdik. Arkadaşlarımıza, çiftçilerimizi uyararak sosyal mesafe çerçevesinde hasat yapacaklarını anlattık. 2020 yılının çiftçi ve biçerdöverci arkadaşlarımıza bol bereketli bir yıl olmasını dilerim" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR Biçerdöverler hasada hazır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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