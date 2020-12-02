Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı
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Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı

02.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:59

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Zeybek, Belediye Meclisi toplantı salonundaki oturumda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında uyarılarda bulundu.

Kovid-19'un Türkiye genelinde arttığını dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

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"Alınan tedbirlerle tam anlamıyla uyarsak bunun üstesinden gelebiliriz. Maskesini çenesinin altına, hatta koluna takıp gezen insanlar var. Onlara söylemek istediğim, kendinizi düşünmüyorsanız, sokaktaki günahsızları düşünün. Cenabı Allah bu illetten en kısa zamanda insanlığı kurtarsın."

Konuşmanın ardından gündem maddeleri ile komisyonlardan gelen raporlar meclis üyelerine okunarak, oylandı.

Toplantıda, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait Gazlıgöl Termal Tesisleri'nde 2021 yılında uygulanacak fiyat tarifesi de belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Belediyesi'nin aralık ayı meclisi toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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