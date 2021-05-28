Afyonkarahisar'a 1 milyon metrekarelik millet bahçesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaklaşık 6 milyon, Ankara'da toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yaptıklarını belirterek, "Afyonkarahisar'ımızda da bu büyüklük, yaklaşık 1 milyon metrekare olacak" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaklaşık 6 milyon, Ankara'da toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yaptıklarını belirterek, "Afyonkarahisar'ımızda da bu büyüklük, yaklaşık 1 milyon metrekare olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, ilk olarak termal bir otelde gerçekleşen İl Genel Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum'a, bakan yardımcıları Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çicek, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanları katıldı.

Toplantı sonrasında Sandıklı ve Şuhut'ta yapımına başlanan millet bahçelerinde ilk fidanların toprakla buluşması için canlı bağlantılı tören gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Kurum, Afyonkarahisar'da yapılacak millet bahçeleri, parklar ve konutlarla ilgili bilgi verdi. Millet bahçelerini ilk fidanlarıyla buluşturduklarına dikkat çeken Bakan Kurum, yeni konutlarla da Afyonkarahisar'ın gücüne güç kattıklarını kaydetti. Bakan Kurum, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin büyümesinden çok büyük pay aldığına dikkat çekerek, yaklaşık 35 milyarlık yatırım kazandırdıklarını, bakanlık olarak da bu yatırımların 7 milyar lirasının gerçekleştirildiğini ifade etti.'1 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ'Toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 millet bahçesi yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "57 millet bahçemizi kısa süre içerisinde milletimizle buluşturduk. 264 millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul'da yaklaşık 6 milyon, Ankara'da toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda da bu büyüklük, yaklaşık 1 milyon metrekare olacak. İnşallah 2023'e kadar her ilimizde en az bir millet bahçesini vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize armağan edeceğiz. Afyonkarahisar hakikaten doğal kaynaklarıyla, tarımsal üretim alanlarıyla, eşsiz doğasıyla, Frigya Vadisi'yle muhteşem bir şehir. Bunun yanında bugün Afyonkarahisarımıza çevrecilik açısından baktığımızda ne görüyoruz. Modern Atıksu Arıtma Tesisleriyle, İleri Biyolojik Arıtma tesisiyle, Katı Atık Düzenli depolama tesisleriyle, Türkiye'nin en çevreci, en temiz, en yaşanabilir illerinin başında Afyonkarahisar geliyor."'9 BİN 700 KONUTUMUZU TAMAMLADIK'1 Ekim 1995 tarihindeki Dinar depreminde, 90 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"2012'den bu yana kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında tam 2.5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda da sahada, yatırım değeri 90 milyar TL olan 300 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Afyonkarahisar'ımızda da bir taraftan riskli yapılarımızı dönüştürüyor diğer taraftan tarihi kent meydanlarımızı ihya ediyoruz. Şu an merkez ilçemizde 2 riskli alanımız var. Buradaki 2 bin 276 yapının dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Yine Merkez'de Gökçe mahallemizdeki rezerv yapı alanımızı hem dönüşüm hem de 100 bin sosyal konut projelerimizde kullanacağız. Şu anda bu bölgede 1374 konutluk sosyal konut projemizi de hazırladık. Yine söz verdiğimiz gibi Mısri Camimizin etrafında 170 bin metrekarelik alanda, yine İmaret Camimizin çevresindeki 250 bin metrekarelik bölgede az katlı, yöresel mimariye uygun, şehrimize değer katacak ihya projelerimizin de inşa çalışmalarına başlıyoruz. Mısri Cami etrafında ilk etapta 506 konut ve 157 iş yeri yapacağız. Yine, İmaret Cami ve çevresini de riskli yapılardan tamamen kurtarıp, Afyonkarahisar'a yakışır bir dönüşüm projesini hep birlikte yapacağız. Bugün Afyon'da sosyal konut çalışmalarımız da tam gaz devam ediyor. Toplam değeri 3,3 milyar lira olan 9 bin 700 konutumuzu, cami, iş merkezi, okul, hastane ve dükkanlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamladık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer