Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
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Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşice infaz edilenlerin gömüldüğü toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi.

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşice infaz edilenlerin gömüldüğü toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi.

Afrin Meclis Başkanı Muhammed Şeh Reşit, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde dün ortaya çıkan toplu mezardaki ceset sayısının 68'e yükseldiğini ifade ederek, "Gördüğünüz gibi olay binaların arasında olmuş, yerleşim alanında. Afrinli olarak bu bölgede mezarlık olduğu konusunda bilgimiz yoktu. Buralar, terör örgütü PKK'nın kontrolündeyken onlara karşı gelenlerin kaybolduğu ve infaz edildiği duyumları vardı. Burası büyük ihtimalle örgüte karşı duran şahısların toplu mezarlığı olabilir" dedi.

Toplu mezarlığı bulduklarında şaşırdıklarını ifade eden Reşit, "İki gün önce duyum üzerine burada bir toplu mezarlık bulunduğu bilgisini aldık. Hemen kazı işlemlerine başladık. Yetkili birimlerin konuya müdahil olmasıyla toplu mezarlıkta bulunan cesetler için kazı işlemlerine başlandı. Kazı işlemleri sırasında biz de buradaydık. Cesetleri gördüğümüzde şoke olduk. Toplu bir şekilde gömülmüşler. Cesetler üst üste atılmış. Poşetler içerisinde herkesi bir araya koyarak üzerlerini kapatmışlar. 68 ceset bulundu" diye konuştu

Bu cesetlerin kime ait olduğu tespit edilene kadar işlemlerin devam edeceğini aktaran Reşit, "Umarız bu cesetlerin teşhisleri biter ve bu cesetlerin kime ait olduğu ortaya çıkar. Bu gördüğünüz alan mezarlık değil. Yerleşim alanı içerisinde boş araziye çabuk olarak gömülmüş bir mezarlık "diye konuştu.

(Adem Karagöz - Recep Dağdelen/İHA)

Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de toplu mezardan çıkan ceset sayısı 68'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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