Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor
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Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - Haberler | Güncel

- Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor Medecins du Monde tarafından Suriye Aşı Destek Programı kapsamında Afrin ilçesinde halk Covid-19'a karşı aşılanmaya devam ediyor.

- Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

AFRİN - Medecins du Monde tarafından Suriye Aşı Destek Programı kapsamında Afrin ilçesinde halk Covid-19'a karşı aşılanmaya devam ediyor.

Suriye'nin Afrin ilçesinde halk Covid-19'a karşı aşılanıyor. Medecins du Monde (Dünya Doktorları Derneği), Suriye Aşı Destek Programı kapsamında iç savaştan kaçarak Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere sığınan Suriyelilerin aşılanması çalışmalarına destek veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün çatısı altında ve Al-Ameen İnsani Yardım Örgütü ile işbirliği içinde yürütülen aşılama çalışmalarında kronik rahatsızlığı olan 50 yaş üzeri 150'den fazla kişi Covid-19'a karşı aşılandı. Bölgedeki aşılama çalışmaları 21 gün boyunca devam edecek.

Dünya Doktorları Derneği Afrin Bölgesi Saha Yöneticisi Koray Talipler yaptığı açıklamada, "Dünya Doktorları Derneği olarak 2018 yılından bu yana Afrin bölgesinde yürüttüğümüz sağlık faaliyetlerine devam etmekteyiz" diyerek, bölgede 3 birinci basamak sağlık merkezi, 1 doğumhane ve PCR laboratuvarı bulunduğunu aktardı.

Kliniğe günde 250 ile 300 arası hastanın başvuru yaptığını belirten Talipler, "Uzman doktorlarımız ve deneyimli sağlık çalışanları ile en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Son zamanlarda küresel bir problem haline Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm ekibimizin aşıları yapılmıştır. 50 yaş üzeri kişilere ve kronik hastalıkları olanlara ücretsiz şekilde yapılmaktadır. Dünya Doktorları Derneği olarak amacımız savunmasız ve yerinden edilmiş topluluklara en iyi şekilde sağlık hizmeti sunabilmektir. Yapılan tüm çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürütülmektedir" dedi.

Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor
Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor
Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor
Afrin'de Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi

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