Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti
02.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:58
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709'a yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 66 bin 224 kişi hayatını kaybetti.
Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 800 bin 709 kişide virüs tespit edildi.
Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin 2 milyon 324 bin 776'sı iyileşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem