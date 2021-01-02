Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti
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Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti

02.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:58
Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 800 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bin 709'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 66 bin 224 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 800 bin 709 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin 2 milyon 324 bin 776'sı iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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