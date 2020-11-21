Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 55 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 55 bini aştı

21.11.2020 07:39 | Son Güncelleme: 21.11.2020 07:42
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 55 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 55 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 55 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 585 artarak 2 milyon 56 bin 400 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 413 artışla 49 bin 198'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 759 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 521, Fas'ta ise 5 bin 183 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 762 bin 763'ü buldu. Bu ülkeyi 316 bin 260 vakayla Fas ve 112 bin 318 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 735 bin 164 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

İngiltere'de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İngiltere'de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
Avrupa'da Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı
Avrupa'da Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı
Japonya'da 3 ay sonra bir ilk: Günlük Covid-19 vaka sayısı bin 500'ü aştı
Japonya'da 3 ay sonra bir ilk: Günlük Covid-19 vaka sayısı bin 500'ü aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Deniz Seki Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Lance Stroll Mustafa Cengiz Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Çocuk Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 55 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 07:42:28. #1.14#
title