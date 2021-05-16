Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 126 bin 445'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 723 bin 931 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 256 bin 752'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu