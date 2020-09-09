Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 319 bini aştı Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 319 bin 898 oldu.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 319 bin 898 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 715 artarak 1 milyon 319 bin 898'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 226 artışla 31 bin 801'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 86 ölümle Güney Afrika, 5 bin 560 ölümle Mısır, 1571 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 640 bin 441 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 228 vakayla Mısır ve 75 bin 721 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 55 bin 312 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA