Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği kuruldu

KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde doğal afetlerde arama kurtarma görevi yürütecek olan ve gönüllülük esasına dayalı hizmet yürütecek olan Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK-SAR) kuruldu.

Dernek yönetimi tarafından kamuoyu bilgilendirmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dernek Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdüür Erol Kütahya, "Muğla'nın birinci derecede deprem bölgesi olduğunu belirten Erol Kütahya, "Doğal afetlerin ne zaman ve nerede yaşanacağını bilemeyiz. Ama tedbir alarak bunun önüne geçebilir veya en az hasarla atlatabiliriz. Muğla coğrafi açıdan önemli bir deprem bölgesi olmasının yanında bu sene yaşanan orman yangınlarında arama ve kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu amaçla bir grup gönüllü arkadaşımız ile AFAD Müdürlüğü ile görüşerek dernek kurma çalışmalarına başladık. AFAD İl Müdürlüğü tarafından tarafımıza düzenlenen protokol ile her türlü eğitim çalışması tarafımıza verilecek. Derneğimizi kurduktan sonra Marmaris'teki Engelliler Derneğimiz ile bir görüşme yaptık. Bu derneğimiz ile imzaladığımız bir kardeş protokol ile engelli bireylerimizi de afet ve ilk yardım konularında eğitim vereceğiz. Derneğimiz tamamen gönüllülük esasına göre kurulmuş bir dernek. Derneğimize üye olmak isteyen vatandaşlarımız üyelik kaydını yaptırarak üye olabilirler" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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