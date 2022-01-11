AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı - Haberler
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AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremin ses kaydını paylaştı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremin ses kaydını paylaştı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.

Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.

AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı

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Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

 Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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