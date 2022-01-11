AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremin ses kaydını paylaştı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen depremin ses kaydını paylaştı.
Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.
Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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