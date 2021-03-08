AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
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AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü

08.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:28
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasında Afet ve Acil Durumlarda İş Birliğine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasında Afet ve Acil Durumlarda İş Birliğine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen, "2021 yılında da 51 milyon vatandaşımıza afet ve farkındalık eğitimi vermek gibi bir hedefimiz var" dedi.

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) iş birliği protokolü imza törenine AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak katıldı. AFAD Başkanvekili Taşdelen imza töreninde yaptığı konuşmasında söz konusu iş birliği protokolünün içeriğine değindi.

"2021 yılında da 51 milyon vatandaşımıza afet ve farkındalık eğitimi vermek gibi bir hedefimiz var"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan AFAD Başkanvekili Taşdelen, "Türkiye Eczacılar Birliği ile bir protokol imzalayacağız. Türkiye tabii risk azaltma çalışmaları kapsamında afetler olmadan önce farkındalığı artırmak adına AFAD olarak çok gayretli bir çalışma içindeyiz. 2021 yılında da 51 milyon vatandaşımıza afet ve farkındalık eğitimi vermek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek için hem bakanlıklarımızla hem de kamu kuruluşlarımızla, STK'larımızla çalışmalar gerçekleştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bugün inşallah bu protokollere bir yenisini daha eklemiş olacağız. Bu çalışmanın sonucunda da ben eczacılarımıza inanıyorum, yani daha önce çünkü başka konularla ilgili çalışmalarımız olmuştu. Burada da iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından AFAD Başkanvekili Taşdelen, TEB Başkanı Çolak'a "küçük ölçekli Türkiye deprem tehlike haritası" ve "afet ve acil durum" çantası hediye etti. - ANKARA

AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü
AFAD ile Eczacılar Birliği arasında iş birliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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