AFAD'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
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AFAD'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

AFAD'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
09.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:04

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada fabrikanın zarar görmeyen noktalarındaki patlayıcıların bugün kamyonlarla başka bir alana taşınması esnasında 11.35 sıralarında Taşkısığı mevkisinde patlayıcının taşıyıcı kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlama neticesinde Sakarya AFAD 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, itfaiye 5 ekip ve jandarma ekipleri patlamanın meydana geldiği noktaya sevk edildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı."

Kaynak: AA

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