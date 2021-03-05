AFAD, Avcılar'da vatandaşlara deprem simülasyon tırında eğitim verdi

Avcılar'da vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

Avcılar'da vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

AFAD ve Avcılar Belediyesi iş birliğiyle "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, simülasyon tırında deprem konusunda bilgilendirildi.

Görevliler, simülasyon tırında 7 büyüklüğünde sarsıntı yaşatarak, deprem öncesi, anı ve sonrasında nelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Simülasyon tırında depremi yaşayan Kezban Telek, "O anı yaşadım, boncuk boncuk terledim. 1999 depremini de yaşamıştım o an aklıma geldi annelik duygusuyla evladımın üzerine kapanmıştım. Deprem için önlem almak gerekiyor." dedi.

Simülasyon tırında depremi deneyimleyen Engin Pınarbaşlı da, "1999 depremini yaşayan biri olarak hazır olup olmadığımızı test etmek için katıldım ve dizimin bağları çözüldü. Allah deprem ve afetlerden korusun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel