Adıyaman İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu açtı
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Adıyaman İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu açtı

Kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırarak yaptığı çalışmalarla köyleri daha yaşanılabilir hale getiren Adıyaman İl Özel İdaresi, asfalt sezonunu açtı.

Adıyaman İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunu açtı
01.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:29

Kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırarak yaptığı çalışmalarla köyleri daha yaşanılabilir hale getiren Adıyaman İl Özel İdaresi, asfalt sezonunu açtı.

Asfalt Sezonunun başlamasıyla birlikte Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet can Erdoğan'la birlikte Adıyaman İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan asfalt plentinde incelemelerde bulundu.

Günlük 1000 ton asfalt üretimi yapan asfalt plentinde incelemelerde bulunan Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemenin kalitesi ile yapılan programa uygun çalışma takvimi hakkında bilgi aldı.

2020 yılı asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte Adıyaman merkez ve ilçelere bağlı kırsal kesimdeki tüm yerleşim birimlerinin yol bakım ve onarımlarının İl Özel İdaresi tarafından yapılacağını belirten Vali Aykut Pekmez, "Bu yılki yatırım programı kapsamında İl Özel İdaresi ekiplerimiz il genelinde yaklaşık 2.600 kilometre asfalt yapımı gerçekleştirecek. Çetin geçen kış mevsimi sonrası asfalt sezonunu başlattık. Yoğun yağış sonrası bozulan tüm köy yollarının bakım ve onarımını yapacağız. Bilindiği gibi bu yıl çetin bir kış mevsimi yaşadık. Karla mücadele biter bitmez ekiplerimiz bu sefer çamurlaşan yollarımızı yeniden stabilize hale getirmek, bozulan asfaltlarımızı yama ekiplerimizle daha konforlu hale getirmek için yine yollara koyulacak. İl Özel İdaremiz kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen artırmaktadır. Bütün amacımız hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini ve kentimizin yaşam kalitesini daha üst noktalara çıkartmak ve bu anlamda çalışmalarımızın da bu uygulama içerisinde yer almasını sağlamaktır. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ülke genelinde kentlerde hep birlikte gördüğümüz, hissettiğimiz ve yaşadığımız kalkınma ve gelişme hamlesi bugün en ücra köylerimize kadar uzanmıştır. Bu hamlenin gerçekleşmesinde emek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

2020 yılı asfalt sezonunun kırsal kesime hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, "İl Genelinde İl Özel İdaresinin çalışma sahası alanında yaklaşık 4 bin kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Adıyaman merkez ve ilçelerimize bağlı tüm köylerimiz de 2020 yılı asfalt sezonunu başlattık. Asfalt, yama, bakım ve onarım çalışmaları Kasım ayına kadar devam edecek. Yeni sezonunun ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen Valimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis Üyelerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Asfalt plentindeki incelemelerinin ardından asfalt ekibiyle görüşerek sohbet eden Vali Aykut Pekmez, 2020 yılı çalışma sezonunun bereketli, kazasız ve belasız bir yıl olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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