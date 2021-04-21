Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, ilçe kırsalında yaptıkları operasyonda M.A, İ.G. ve M.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklanırken, İ.G. ile M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 40 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ile sahte para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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