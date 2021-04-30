Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mine Elçi yönetimindeki 02 BF 927 plakalı otomobil ile Abdurrahman Gündüz yönetimi 63 HK 572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abdurrahman Gündüz ile otomobilde bulunan Sema, Efe ve Burak Bayrak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN