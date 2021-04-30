Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mine Elçi yönetimindeki 02 BF 927 plakalı otomobil ile Abdurrahman Gündüz yönetimi 63 HK 572 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abdurrahman Gündüz ile otomobilde bulunan Sema, Efe ve Burak Bayrak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.


Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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