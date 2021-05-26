Adıyaman'da Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 1 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Erikli köyünde M.D'ye ait evin bahçesi ve arazisinde kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları aramada, 2 bin 742 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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