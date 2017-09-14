Adıyaman'da Ev Sahibi ile Kiracı Arasında Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'da, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir ev sahibi ile kiracı arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların olay yerinden uzaklaşması sonrası olay yerine gelen ev sahibinin yakınları tarafından ikametin pencere ve kapı camları kırıldı. Camların kırılması üzerine olay yerine yeniden polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıslar olay yerinden hızla kaçarken polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN