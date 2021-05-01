Adıyaman'da "aşı ikna ekipleri" yoğun mesaide

Adıyaman'da kendi yaş gruplarına sıra geldiği halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayanlara ulaşılması için oluşturulan 19 özel ekip, kapılarına kadar gidip ikna ettikleri kişilerin aşılanmalarını temin ediyor.

Adıyaman'da kendi yaş gruplarına sıra geldiği halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayanlara ulaşılması için oluşturulan 19 özel ekip, kapılarına kadar gidip ikna ettikleri kişilerin aşılanmalarını temin ediyor.

Bir yandan filyasyon ekiplerinin aşı çalışmalarını sürdürdüğü kentte, öncelik sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların bilinçlendirilmesi için de hummalı bir çalışma ortaya koyuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 19 aşı ikna ekibi, hem telefonla arayarak hem de çat kapı evlere giderek aşı yaptırmayan kişilerle görüşüyor. Görüşme sonucu ikna edilenlerin aşıları yapılıyor.

Sırası gelmesine rağmen aşı olmayan 78 yaşındaki Ayşe-Mehmet Yavuz çiftini Fatih Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden ekipler, yaşlı çift ile görüştü. Görüşme sonucu ikna edilen çiftin aşısı yapıldı.

Ayşe Yavuz, AA muhabirine, korktuğu için aşı yaptırmadığını belirterek, "Şimdi ise doktorlar beni ikna etti aşımı oldum. Memnun oldum, Allah herkesten razı olsun. Korkmuştum, ekipler geldiler beni ikna ettiler. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onun ekibinden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Yavuz çiftini ziyaret eden ekibin sorumlusu doktor Ahmet Burak Özbek, sırası gelen tüm vatandaşların aşılanması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayanların aile hekimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince belirlendiğini anlatan Özbek, "Daha sonra bu kişiler ekiplerimizce aranıyor ve ikna süreci bu şeklide başlıyor." dedi.

Arama ekiplerinin ikna edemediği vatandaşları sahada ikna etmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Özbek, "Bizler gece gündüz demeden, ilçe-köy demeden gidip bizzat kapılarını çalıp onları ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Aşı yaptırmaktan çekinenlere gerekli açıklamaları yaptıklarını dile getiren Özbek, "Vatandaşlarımızın aşı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül