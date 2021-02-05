Adıyaman'da 2 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akkuş köyünde 2 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen D.S, M.N.S, D.S, Ö.F, A.T. ve R.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, hayvanları çaldıklarını ve daha sonra Ş.A. isimli şahsa sattıklarını itiraf etti.

İlgili şahsın ahırında bulunan hayvanlar, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya