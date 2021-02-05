Adıyaman'da 2 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adıyaman'da 2 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli yakalandı

05.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:22
Adıyaman'da 2 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akkuş köyünde 2 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen D.S, M.N.S, D.S, Ö.F, A.T. ve R.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, hayvanları çaldıklarını ve daha sonra Ş.A. isimli şahsa sattıklarını itiraf etti.

İlgili şahsın ahırında bulunan hayvanlar, jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da 2 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:22:27. #1.14#
title