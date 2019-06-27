Adanalı iş adamı tabancayla intihar etti

Adanalı iş adamı tabancayla intihar etti

Adana'da iş adamı İzzettin Turgut, beylik tabancasıyla intihar etti.

Adanalı iş adamı tabancayla intihar etti

Adana'da iş adamı İzzettin Turgut, beylik tabancasıyla intihar etti.

Alınan bilgiye göre bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı bildirilen Adana Demirspor Kulübü'nün eski yöneticilerinden iş adamı İzzettin Turgut, evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan Turgut, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ADANA

Kaynak: İHA
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