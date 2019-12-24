Adana Valisi Demirtaş'tan kentteki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

24.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:44

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kriz masamız sabah kuruldu. Şu anda değerlendiriyoruz, ciddi anlamda bir problemimiz yok." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'in ziyaret ettiği Demirtaş, kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, bugün metrekareye yaklaşık 145 kilogram yağış düştüğüne işaret ederek "Şu anda ciddi anlamda bir problemimiz yok. Yollarımız tamamen açık. Toros Dağlarının eteğindeki ilçelerimizde kar yağışı da başladı. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileriyle de görüştüklerini belirten Demirtaş, "Bugün akşam bir değerlendirme yapacağız. Meteorolojiden de son bilgileri alacağız. Yarın da yağış bekleniyor ama bu kadar değil. Şu anda hem yerel yöneticilerimiz hem de bizler tamamen ayaktayız, tetikteyiz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kriz masamız sabah kuruldu. Şu anda değerlendiriyoruz, ciddi anlamda bir problemimiz yok." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, ilk belirlemelere göre tarım arazilerinde sağanak nedeniyle herhangi bir zararın oluşmadığını kaydetti.

Mehmet Kemal Firik, Vali Demirtaş'a, AA kıdemli foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün çektiği Varda Köprüsü fotoğrafının tablosunu hediye etti.

Kaynak: AA