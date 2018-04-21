Adana'nın Bowling Şampiyonları Samsun Yolcusu

Türkiye Liseler Genç Kız ve Erkekler Bowling Şampiyonası'nın il seçmeleri Adana'da Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde yapıldı. Turnuvanın birincileri Samsun'da gerçekleştirilecek Türkiye Liselerarası Bowling Şampiyonası'nda Adana'yı temsil edecekler.

Alışveriş merkezinin bowling salonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Adana okul sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirdiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli geçen turnuvaya katılan liseli gençlere, okul arkadaşları ve aileleri de tezahüratlarla destek verdi. 10 okul takımının 57 öğrenciyle katıldığı turnuvada, yarışmacılar kadar onları izleyenler de heyecanlı anlar yaşadı.

Turnuva sonunda, kızlarda Barbaros İMKB Lisesi, erkeklerde Yüreğir İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birincilik kupalarını alan takımlar, rakiplerini de kutladı.

Turnuvanın kızlar ve erkeklerdeki birincileri Samsun'da gerçekleştirilecek Türkiye Liselerarası Bowling Şampiyonası'nda Adana'yı temsil edecekler. - ADANA