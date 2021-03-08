Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

08.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:06
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve Baro Kadın Hakları Merkezi üyeleri, 8 Mart Dünya kadınlar Günü dolayısıyla adliye çalışanlara kadınlara karanfil ve bileklik armağan ederek günlerini kutladı.

Adana Adliyesi Ek Binası önünde basın açıklaması yapan Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Melek Bahar Öğrü Dizdar, 8 Mart'ın kadınların mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Dizdar, kadın mücadelesinin aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesi olduğunu kaydetti.

Adana Baro Başkanı Küçük de tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak tüm dünyada kadına yönelik şiddetin ve istismarın son bulmasını istedi.

-Mersin

Kentte Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Meydanda bir araya gelen kadınlar stantlarda yaptıkları ürünleri sergiledi.

Programa gelen kadınlar alandaki sergileri gezdi, hatıra köşesinde fotoğraf çektirdi.

Oluşturulan sahnede çeşitli müzik dinletilerinin ve gösterilerin yapılacağı program akşam saatlerinde sona erecek.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Gastronomi Evi'ndeki programda, kentteki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle buluştu.

Eşi Nazan Savaş'ında katıldığı programda kadınlarla sohbet eden Başkan Savaş, kadınların gününü kutlayıp çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadın personeller de Antakya'daki bir alış merkezinde stant açarak kadınların günleri kutladı, çiçek verdi.

Osmaniye

Osmaniye Valiliği'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fidan dikim töreni düzenlendi.

Toprakkale yolu üzerindeki Mercan Orman Alanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda fidan dikimi yapıyoruz. Başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz ve protokol üyeleri, 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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