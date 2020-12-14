Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı
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Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı

14.12.2020 01:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 01:58
Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, futbolcuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, futbolcuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Erkan Zengin ve Volkan Şen ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Görüşmelerin ardından her iki futbolcuya takım bulmaları için izin verildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kendilerine takımımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder futbol yaşamlarında başarılar dileriz."ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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