Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

02.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:21

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Köprülü Mahallesi'nde Ganimet Karakuş'a ait üç katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diğer odada televizyon izlediği esnada dumanı fark eden Karakuş, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının, ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı belirledi.

Kaynak: AA