Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

02.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:21
Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

'nın ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Mahallesi'nde Ganimet Karakuş'a ait üç katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diğer odada televizyon izlediği esnada dumanı fark eden Karakuş, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının, ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı belirledi.

Kaynak: AA
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