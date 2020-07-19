Adana'da trafik kazası: 1 yaralı
Adana'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
19.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:30
Adana'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Emre Çağrı Karaaslan'ın kullandığı 01 COS 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki yolcu Ali Açıkbaş, ambulansla Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA