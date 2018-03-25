Adana'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.