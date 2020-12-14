Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

14.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:58
Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Şenoğul idaresindeki 01 D 1482 plakalı otomobil, Maran Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan Gülcan Şenoğul, olay yerine gelen CANKUR ekiplerince otomobilden çıkarılarak Feke Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

İlgili Haberler

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Kaçak avcıları yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlandı
Kaçak avcıları yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlandı
Uçuruma yuvarlanan gebe inek kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan gebe inek kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Fatih Terim Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:04:01. #1.14#
title