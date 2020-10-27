Adana'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
27.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:54
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Küçük Yumurtalık Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak