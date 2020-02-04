Adana'da denetimli serbestlik yükümlüleri Büyükşehir Belediyesinde çalışacak

04.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:42

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında denetimli serbestlik yükümlülerinin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arasında imzalanan 3 yıl süreli protokole göre Müdürülükçe Büyükşehir Belediyesine yönlendirilen yükümlüler, bağlı birimlerde veya birimlerin kontrol ve gözetimi altındaki alanlarda çalışacak.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, öncelikle, kent genelindeki muhtelif ortak kullanım alanlarında bulunan korkuluk, bariyer, bank, piknik masası ve pergolaları boyayarak, bu yıl sekizincisi düzenlenecek "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıklarına katkı sunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, denetimli serbestlik yükümlülerinin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasını, insanları topluma kazandırma açısından çok olumlu bulduklarını belirterek, "Yapılan bu iş insani ve faydalı. Bir şekilde suça karışmış insanları topluma yeniden kazandırmak, rehabilitelerini sağlamak çok önemli bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül de kurumlar arasında yapılan bu protokolle haklarında kamuya yararlı işlerde çalışma kararı verilen denetimli serbestlik yükümlülerine rehabilitasyon imkanı sağlanırken, kamuya da ücretle başka kaynaklardan sağlayacağı işleri ücretsiz alma imkanı tanınmış olduğunu belirtti.

Kaynak: AA