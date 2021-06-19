Adana'da boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da boşandığı eşini darbedip bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Adana'da boşandığı eşini darbedip bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir evde darbedilmiş ve bıçakla yaralanmış kadın olduğu ihbarı üzerine, adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evdeki yaralı Z.A. (41) ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, Z.A'yı yaraladığı iddia edilen boşandığı eşi A.A'yı da yaptığı araştırmayla yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun