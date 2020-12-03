Akaryakıt istasyonu çalışanı tartıştığı müşteri tarafından yaralandı
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Akaryakıt istasyonu çalışanı tartıştığı müşteri tarafından yaralandı

03.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:52

Adana'da akaryakıt istasyonunda yıkamadan sorumlu görevli, tartıştığı müşteri tarafından zırh denilen kesici aletle başından yaralandı.

Adana'da akaryakıt istasyonunda yıkamadan sorumlu görevli, tartıştığı müşteri tarafından zırh denilen kesici aletle başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda oto yıkama bölümü görevlisi Özden Y. ile ismi öğrenilemeyen bir müşteri arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri, aracından çıkardığı zırh tabir edilen kesici alet ile Özden Y. nin başına vurarak yaraladı.

Özden Y. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi bulmak için polis araştırma başlattı.

Akaryakıt istasyonu çalışanı tartıştığı müşteri tarafından yaralandı
Akaryakıt istasyonu çalışanı tartıştığı müşteri tarafından yaralandı
Akaryakıt istasyonu çalışanı tartıştığı müşteri tarafından yaralandı
Akaryakıt istasyonu çalışanı tartıştığı müşteri tarafından yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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