Adana'da ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı
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Adana'da ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı

01.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:54
Adana'da ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna el bombası sakladığı belirlenen iki zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna el bombası sakladığı belirlenen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hamam Mahallesi'nde ikamet eden E.Ç. ve H.Ç'nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin el bombasını dere kenarında bir ağacın kovuğuna gizlediğini belirledi.

Zanlıları, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alan jandarma, ikametlerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi.

Ağaç kovuğundaki el bombasını da bulan ekipler, şüphelileri jandarma karakoluna götürdü.

El bombası, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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