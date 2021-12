Adana'da "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı düzenlendi

ADANA (AA) - Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesince, "5 Aralık ve Demokrasi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme, seçilme hakkı verilmesinin 87. yılı dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Korkmaz yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Kadınlar Konseyi Derneği Akdeniz Bölge ve Adana Şube Başkanı Meryem Türktekin, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kolay elde etmediğini belirtti.

Cinsiyet ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu ve bunun sadece kadınların meselesi olmadığını ifade eden Türktekin, şöyle devam etti:

"Bu sorun toplumun kanayan yarası olduğuna göre çözümü için de her iki cinsin birlikte çalışması gerekir. Derneğimizin üyelerinin yarısı erkeklerden oluşuyor. Bir kadın derneği olarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Biz, kadın-erkek eşitliğinin her yerde sağlanabileceğini göstermek istedik. Toplumda her alanda görmeyi arzu ettiğimiz bu eşitliği şubemizde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Tüm kurum ve kuruluşlarda da bunu görebilmeyi diliyoruz."

Eski Bakan İmren Aykut da toplantıda "Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması" konulu konuşma yaptı.

Program sonunda Aykut'a "Demokrasi Onur Ödülü" verildi.

Toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve çok sayıda davetli katıldı.