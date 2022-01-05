Adana'da 3 bin 628 metrelik bayrak açıldı; Vali Elban 'rekor' dedi (2)

ADANA (DHA) - TÖREN DÜZENLENDİ

Adana'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban ise Çukurova'nın her tarafında emsalsiz mücadele yaşandığını söyledi. Vali Elban, "Verilen bu kahramanca mücadelenin sonunda düşman artık pes etmek, havlu atmak zorunda kaldı. Milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten 'aman dileyip' barış, ateşkes talebinde bulundular. 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'yla Fransızlar Adana'dan çekilmeyi kabul ettiler. 5 Ocak 1922 tarihi itibariyle yani 100 yıl önce bugün Adana'mız tam olarak bağımsızlığına, hürriyetine kavuşarak düşman işgalinden kurtulmuştur" diye konuştu.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,