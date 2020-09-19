Adana'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Adana'nın Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
19.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:11
Adana'nın Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kozan Hükümet Konağı önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Kozan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.
Yumurtalık ilçesinde gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törenden sonra Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Vekili Süleyman Göçer ile yetkililer ilçedeki gazileri ziyaret etti.
Kaynak: AA