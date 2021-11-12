Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 1720 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesinde C.Ö'nün ikametinde sahte içki bulundurduğu bilgisi alması üzerine arama yaptı.

Ekipler aramada 1720 litre sahte içki ele geçirildi, C.Ö. gözaltına alındı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title