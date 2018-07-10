Adalet Bakanı Gül: "İzmir Kordon'daki Vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki Kardeşimiz de Samsun'daki...

Adalet Bakanı Gül: "İzmir Kordon'daki Vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki Kardeşimiz de Samsun'daki...

Adalet Bakanı Gül: "İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz."

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