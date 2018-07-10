Adalet Bakanı Gül: "İzmir Kordon'daki vatandaşımız da Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de Samsun'daki vatandaşımız da Antalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz."