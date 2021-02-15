Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti

15.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:55

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanlığındaki kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler, terörle mücadelede iş birliği, ülkeler arası adli yardımlaşma ile çeşitli hukuki konular ele alındı.

Ayrıca "iki devlet tek millet" anlayışı çerçevesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundu.

Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti
Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev ve beraberindeki heyeti kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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