Acun Ilıcalı'dan duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Yaptığı her projeyle reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, Babalr Günü'nde yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Yıllar önce trafik kazasında babasını kaybeden Ilıcalı'nın mesajı duygulandırdı. İşte detaylar...

Yıllar önce trafik kazasında anne ile babasını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım geldi. Babalar Günü'nde babası Ergün Ilıcalı ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ilıcalı, "Seni sorduklarında kelimelerle anlatamıyorum, yetmiyor, tanıyanlar biliyor sadece ve ben de senin oğlun olma gururunu yaşıyorum. Özlemin hiç bitmedi, acın hiç dinmedi. Hep seni örnek almaya devam ediyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin