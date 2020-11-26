Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu
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Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

26.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:06
Açlık grevinin 103'üncü gününde İsrail'e geri adım attıran Filistinli tutuklu Ahres, özgürlüğüne kavuştu

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gün açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, serbest bırakıldı.

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gün açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, serbest bırakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı açıklamada, İsrail'in Ahres'i serbest bıraktığını duyurdu.

Kadri Ebubekir, Ahres'i Batı Şeria'daki Nablus'ta bulunan en-Necah Ulusal Hastanesi'ne nakletmek için hazırlık yapıldığını belirtti.

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Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine 6 Kasım'da son vermişti.

Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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