Açık Kapı' Bürosu Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından oluşturulan 'Açık Kapı' Karabük bürosu Vali Kemal Çeber'in katılımı ile hizmete girdi.

Vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan 'Açık Kapı' Karabük bürosunun açılışına Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, kurum müdürleri, şube müdürleri ve Valilik personeli katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde katılımcılara bilgiler veren Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, "Vatandaşlarımızın her türlü istek, dilek, şikayet, ruhsat gibi dertlerinin, başvurularının bürokrasi ile uğraşmadan burada çözüme kavuşturulacak. Valilik giriş katında hizmete giren bu birime vatandaşlarımız bizzat gelerek başvurabilecekleri gibi, sistem üzerinden de şikayetlerini bildirebilirler. Bu konuda eğitim alan personelimiz, buraya başvuru için gelen vatandaşlarımız ile birebir ilgileniyorlar. Ayrıca başvurulara dair bilgiler de kendilerine SMS yoluyla gönderilecek. Projenin amacı toplumda kamu hizmetlerini sunanlarla vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş talep ve beklentilerinin toplanmasını ve oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamak ve kronikleşmiş sorunlara çözümler üretebilmek" dedi.

Açık Kapı Projesi, Valilik Hizmetleri, Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Yardımlar ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Din Hizmetleri, Eğitim, Ekonomi ve Sanayi, Enerji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Tapu ve Kadastro, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Gençlik ve Spor olmak üzere toplam 16 başvuru kategorisinden oluşmaktadır.

Açık Kapı hizmet bürosunun kurdelesini kesen Vali Kemal Çeber, çalışanların bu konsept çerçevesinde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmelerini, projeden beklenen neticenin alınması konusunda da aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini, yeni sistemin ülkeye ve Karabük'e hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Daha sonra Açık Kapı Hizmet Bürosunda incelemelerde bulunan Vali Çeber, yetkililerden projenin işleyişi hakkında bilgiler aldı. - KARABÜK