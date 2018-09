Abdli Bazı Yetkililer 'Beyaz Saray'da Direniş' Makalesinin Yazarı Oldukları İddialarını Yalanladı

ABD'de birçok üst düzey yetkili, New York Times gazetesinde imzasız yayımlanan 'Beyaz Saray'daki Direniş'in Parçasıyım' makalesinin kendilerine ait olmadığı açıklamasını yaptı.

Makalede, Beyaz Saray içinde ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 'direniş' oluştuğu ve Trump'ın ülke için tehlikeli olabilecek kararları almasının engellendiği, 'iki kollu başkanlık yürütüldüğü' yazıyordu.

İmzasız yayımlanan makaleyi üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi kaleme almıştı.

Yazarın kim olduğuna dair ise bir dizi spekülasyon yapıldı.

İşaret edilen isimler arasında ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence de vardı ancak Pence, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yazarın kendisi olduğuna dair iddiaların 'düzmece, mantıksız ve korkakça' olduğunu söyledi.

Yönetimdeki birkaç isim ve bazı üst düzey yetkililer de yazarın kendileri olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo makalenin yazarı için 'huysuz, yanıltıcı beyanda bulunan kötü bir aktör' ifadesini kullanıp 'memnun değilse yönetimi terk etmesi gerektiğini' söyledi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in sözcüsü de imzasız makaleyi 'sorumsuzca' diye niteledi, Ulusal Güvenlik Bakanı Nirstjen Nielsen'in sözcüsü de "Bu tip siyasi saldırılar bakanın ve bakanlığın görevinin dışındadır" açıklaması yaptı.

'Makaleyi ben yazmadım' diyen yetkililer kimler?

New York Times'taki imzasız makaleyle bir ilgileri olmadığını açıklayan ABDli yetkililerin listesi:

Makaledeki iddialar neler?

Yetkili, 'Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım' başlıklı yorum makalesinde 'Trump gidene veya görevden alınana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemek için çalıştıklarını' yazıyor.

Makaleyi yazan yetkilinin adı açıklanmasa da Cumhuriyetçilerden ve yönetim içindeki 'direniş'ten olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Biliyorum, çünkü ben de onlardan biriyim. Daha açık olmak gerekirse, bizimkisi soldan çıkan bir 'direniş' değil. Biz yönetimin başarılı olmasını istiyoruz.

"(…) Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiş olsa da Başkan, muhafazakarların benimsediği özgür akıl, serbest pazarlar ve özgür halk ideallerine yakınlık göstermiyor."

Trump, New York Times gazetesinde yayımlanan makale için 'korkakça' dedi ve yetkiliye sayfalarını açan New York Times'ı da eleştirdi. Trump, "Bu kişi gerçekse, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle New York Times bu kişiyi ihbar etmeli" dedi.

Makale, kıdemli gazeteci Bob Woodward'ın Beyaz Saray'da Trump'ın kararlarının engellenmesi için çevrilen entrikaları anlattığı kitabın bölümlerinin Washington Post gazetesinde paylaşılmasından bir gün sonra yayımlandı.

New York Times'taki makalede yetkili, Trump'ı 'ahlaksız, ticaret ve demokrasi karşıtı' olarak tanımlıyor ve ABD Başkanı için 'yeterince bilgi sahibi olmadan, olgunlaşmamış ve zaman zamanda da lakayt kararlar almaya meyilli' diyor.

'Azletmeyi düşündük vazgeçtik'

Makalede, Beyaz Saray'daki bir grup danışmanın, Trump'ın azledilmesi için 'başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü' içeren ABD anayasasının 25'inci ek maddesini gündeme getirmeyi düşündüğü ama sonunda vazgeçildiği de yazıyor:

"Ama hiç kimse bir anayasa krizine zemin hazırlamak istemedi. Yani, bu durum öyle veya böyle sona erene kadar, yönetimin dümenin doğru yöne çevrilmesi için elimizden geleni yapacağız."

Yetkili, kendilerini Beyaz Saray'daki 'kahramanlar' olarak tanımlıyor ve Trump'ın bazı yardımcıları medyada 'kötü adam' ilan edilse de arka planda, her ne kadar bazen başarısız olsalar da Beyaz Saray'da alınabilecek kötü kararlara engel olmak için çalıştıklarını belirtiyor.