ABD ve AB'den Kosova'da ortak hareket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD ve AB'den Kosova'da ortak hareket

ABD ve AB'den Kosova'da ortak hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Palmer, Kosova-Sırbistan diyaloğunun yeniden başlaması hususunda 2 günlük ortak Kosova ziyaretine başladı.

Avrupa Birliği (AB) Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Palmer, Kosova-Sırbistan diyaloğunun yeniden başlaması hususunda 2 günlük ortak Kosova ziyaretine başladı.

Avrupa Birliği (AB) Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Matthew Palmer, 2 günlük ortak Kosova ziyaretine başladı. İkilinin Kosova'ya gerçekleştirdiği ortak ziyaretin, ABD ve AB'nin diyalog açısından yakın işbirliği içinde olduğu ve Batı Balkanlar bölgesi için benzer hedefleri olduğu mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi. Nedenleri arasında, Kosova-Sırbistan diyaloğunun yeniden başlaması ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç arasındaki görüşmeye yönelik hazırlık yapmanın da yer aldığı ziyarette Palmer ve Layçak'ın, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Kurti ile görüştüğü aktarıldı.

Ayrıca ikilinin, Kosova'daki uluslararası camia temsilcileri ile de bir araya geleceği ve AB Misyon Başkanlarına hitap edeceği de ifade edildi.

Öte yandan, ikili diyaloğa ilişkin ABD'nin daha büyük bir rol üstlenmesi Kosova tarafından talep edilmişti. Priştine ile Belgrad arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesini amaçlayan bu süreçte, AB arabuluculuğu ile Kosova ve Sırbistan arasındaki diyalog 2011 yılında başlamıştı.

(Ercan Kasap/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Murat Boz Prens Harry Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD ve AB'den Kosova'da ortak hareket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 21:15:29. #1.16#

title