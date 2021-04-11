ABD Savunma Bakanı Austin: "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı yeniliyoruz"
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ABD Savunma Bakanı Austin: "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı yeniliyoruz"

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
ABD Savunma Bakanı Austin: 'İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı yeniliyoruz'

İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Tel Aviv'in güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

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İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Tel Aviv'in güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Austin, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz ile başkent Tel Aviv'deki bakanlık binasında bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Austin, "İki ülke için önemli bazı güvenlik meseleleriyle ilgili görüşmelerimizden memnun kaldım. İsrail ile ikili ilişkilerimiz merkezi bir konumdadır. Görüşmemiz sırasında, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı yeniliyoruz." dedi.

ABD'li Bakan ayrıca, İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle başlattığı normalleşme sürecine de tam destek verdiklerini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz ise "Görüşmemizde Austin'e, İsrail'in, İran ile mücadele başta olmak üzere tüm konularda ABD'yi kendisinin tam bir ortağı olarak gördüğünü ifade ettim." diye konuştu.

Gantz, Tahran yönetiminin başta İsrail olmak üzere Orta Doğu ve tüm dünya için stratejik bir tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Amerikalı ortaklarımızla, ABD ile dünyanın menfaatlerini koruyacak, İsrail'i koruyacak ve bölgeyi nükleer silahlanma yarışından uzak tutacak bir İran anlaşmasının garanti edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Nisan'da yaptığı bir konuşmada, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimine İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'i bağlamayacağını söylemişti.

Ocak ayında göreve gelen Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'i ziyaret eden ilk üst düzey yetkilisi Austin'in bugün başlayan ziyareti iki gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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