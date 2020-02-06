ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin
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ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de yaşanan gerginliğin yükselmesine atıfta bulunarak, "Rusya İdlib'teki politikasını değiştirmeli" dedi.

06.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:24
ABD, Rusya'yı İdlib konusunda uyardı: Tehlikeli çatışmaya son verin

'nın, 'nin (ABD) bölgedeki varlığına meydan okumak amacıyla 'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini öne süren ABD, Moskova'yı uyardı.


İdlib'de yoğunlaşan çatışmalar için ABD'nin 'çok çok endişeli' olduğunu söyleyen Beyaz Saray'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya politikalarını değiştirmeli." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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