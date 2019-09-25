ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor

ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor

Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya’ya yolluyor.

25.09.2019 19:45
ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana ilk kez Baltıklar'a asker gönderiyor

Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Baltıklara ilk kez asker gönderiyor. Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya'ya yolluyor. Askerler Ekim ortasında göreve başlayacak. Bu görevlendirme ABD-Baltık ülkeleri ilişkilerini teminat altına almayı hedefliyor. Bu adım ABD tarafından Rusya'ya gönderilmiş mesaj olarak yorumlanıyor.


Litvanya Savunma Bakanı Raimondas Karoblis "Mesaj şu: Amerikan güçleri ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa gelebilir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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