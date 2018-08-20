ABD'nin İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Dava Süreci Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Türk demir-çelik ve alüminyumuna uyguladığı ilave gümrük vergileri için dünya ticaret örgütünde dava süreci başlatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2018 tarihinde ABD makamlarından yapılan açıklama ile Türkiye'den ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergilerin, yüzde 100 oranında artırılarak demir çelikte yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'nin almış olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde, Türkiye'nin daha önce ABD'ye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önleminin, mütekabiliyet çerçevesinde, yüzde 100 artırılarak iki katına çıkarıldığı belirtilerek, söz konusu 22 üründe ABD'ye uygulanan ek vergi tutarının toplam 533 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Dünya Ticaret Örgütü platformunda Türk ihracatçıların haklarının korunması için gerekli tüm adımların atıldığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkeler; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir." - ANKARA